Computer statt Papier an der FOS/BOS Neuburg

Ein weiterer Schritt in Richtung digitale Zukunft: Erstmals wurde an der FOS/BOS Neuburg der international anerkannte Sprachentest „Cambridge Advanced English“ (CAE) in digitaler Form durchgeführt. Die Prüfung ermöglicht Schülerinnen und Schülern, ihre Englischkenntnisse auf dem hohen Niveau C2 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens (GER) nachzuweisen – also beinahe auf muttersprachlichem Niveau. Als zertifiziertes „Exam Preparation Centre“ war die FOS/BOS Neuburg Teil eines bayernweiten Pilotprojekts – nur zwei Schulen im gesamten Freistaat nahmen an der digitalen Version dieser Prüfung teil. Für die Teilnehmenden bedeutete das neue Format vor allem eines: eine moderne, übersichtliche Prüfungsumgebung, die insbesondere im Bereich des Verfassens von Texten viele Vorteile bot. Trotz der digitalen Neuerung blieb ein zentraler Bestandteil der Prüfung unverändert: Der mündliche Teil wurde und wird auch weiterhin von durch Cambridge geschulten, externen Prüferinnen und Prüfern abgenommen. Das garantiert eine faire und vor allem eine menschliche Bewertung. Ein besonderer Pluspunkt: Während die Prüflinge bisher mehrere Wochen auf ihr Ergebnis warten mussten, lagen die Resultate diesmal bereits nach einer Woche vor – und sie konnten sich sehen lassen. Die Schülerinnen und Schüler überzeugten mit durchweg guten bis sehr guten Leistungen. Das Feedback zum neuen Format fiel positiv aus. Mit dieser erfolgreichen Premiere zeigt sich die FOS/BOS Neuburg erneut als innovativer Lernort und Vorreiter in Sachen zukunftsorientierter Bildung. Auch in Zukunft sind sowohl interne als auch externe Kandidatinnen und Kandidaten herzlich eingeladen, das Cambridge-Zertifikat an der zertifizierten Prüfungsschule für CAE abzulegen.

