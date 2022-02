Im Geriatriezentrum in Neuburg ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Insgesamt sechs Patienten wurden positiv getestet, die Aufnahme weiterer Patienten wurde gestoppt.

Am Montag wurden im Rahmen regelhafter Testungen sechs Patienten im Geriatriezenrtrum in Neuburg als Corona-positiv identifiziert. Weitere Testrunden ergaben bislang keine weiteren Fälle. Die Aufnahme von neuen Patienten wurde umgehend gestoppt, heißt es weiter in einer Pressemitteilung.

Die positiv getesteten Patienten wurden auf allen drei Stationen der Neuburger Einrichtung identifiziert. „Das Infektionsgeschehen ist diffus. Ein bestimmter Ansteckungsherd lässt sich nicht ausmachen.“, erklärt Alexey Baryshnikov, pandemiebeauftragter Arzt im GZN. Die umfangreiche Testung aller Patienten via PCR-Tests, die noch am selben Tag vorgenommen wurde, ergab keine weiteren Fälle. Seit Dienstag werden alle Patienten jeden Tag mittels Covid-Tests überprüft. „Um auch weiterhin kein Risiko einzugehen, erhalten alle Patienten bis einschließlich Samstag täglich einen Covid-Test. Bislang hatten wir unsere Patienten zweimal wöchentlich getestet.“, so der Mediziner. Die Patienten mit positivem Testergebnis wurden in die Kliniken in Neuburg und Schrobenhausen verlegt.

Corona-Ausbruch in Neuburger Geriatriezentrum

„Wir befinden uns in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, um den Corona-Ausbruch in unserer Einrichtung aufzulösen.“, erklärt der Geschäftsführer Holger Koch. „In der geriatrischen Rehabilitation müssen wir besonders umsichtig handeln, um unsere betagten Patienten zu schützen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort haben sofort reagiert und unser Hygienekonzept umgehend umgesetzt. Ihnen ist zu verdanken, dass das Infektionsgeschehen im GZN schnell eingedämmt werden konnte und wir ab Donnerstag wieder neue Patienten aufnehmen können.“