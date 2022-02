„Dumm gelaufen": Satire-Partei stellt sich zu Neuburger "Spaziergängern"

Erneut finden am Montagabend mehrere Kundgebungen rund um die Corona-Maßnahmen in Neuburg statt. Auch eine Satire-Partei beteiligt sich diesmal.

An diesem Montagabend werden in Neuburg erneut mehrere Kundgebungen rund um die Corona-Maßnahmen stattfinden. Wie aus den vergangenen Wochen gewohnt, dürften die sogenannten „Spaziergänger“ wieder zu ihrem Protestmarsch durch die Stadt aufbrechen. Parallel dazu möchte eine Veranstaltung, wie schon vergangenen Montag, ein Zeichen gegen Demonstranten setzen, die unangemeldet und „unter dem Radar“ der Behörden regelmäßig zusammenkommen. Unter dem Motto „Demokratische Regeln gelten für alle“, startet die Aktion, zu der erneut die Gruppierung WIND aufruft, ab 19 Uhr auf dem Schrannenplatz. „Wenn wir, die „stille Mehrheit“, denjenigen die Bühne der Versammlungsfreiheit überlassen, die die Fakten verdrehen und die Wissenschaft verleugnen, während sie die Regeln des demokratischen Meinungsaustausches ignorieren, dann liefern wir unsere Demokratie an das Messer von Provokateuren und Extremisten“, heißt es in einer Ankündigung. Geplantes Ende ist gegen 20 Uhr. Die Beteiligten sollen Abstand halten und bei Bedarf Maske tragen.

Corona-Demos in Neuburg: "Die Partei" stellt sich auf den Spitalplatz

Zusätzlich hat für diesen Montagabend die Satire-Partei „Die Partei“ eine Veranstaltung angekündigt. Das Motto: „Dumm gelaufen – Neuburg entspazifizieren.“ Vertreter wollen nach eigenen Angaben von 18 bis 19.30 Uhr auf der Westseite des Spitalplatzes stehen – dem wöchentlichen Ausgangspunkt der Corona-„Spaziergänger“. „Spazieren gehen liegt uns nicht, die Partei steht für Stillstand und legt Wert auf angemeldete Veranstaltungen, deshalb stehen wir am Montag in der Innenstadt, nach dem Motto: Hier stehen wir, wir können nicht anders!“, heißt es in der Ankündigung der Spaß-Partei. (ands)

