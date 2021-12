Neuburg

vor 31 Min.

Corona-Pandemie: Die Bundeswehr hilft im Neuburger Krankenhaus

Plus In Ingolstadt werden Corona-Patienten jetzt in einer Reha-Einrichtung betreut. Intensivbetten im Klinikum sind sehr knapp. Ins Neuburger Krankenhaus kommt die Bundeswehr.

Von Luzia Grasser

Die Lage in den Kliniken in der Region ist aktuell äußerst angespannt. So angespannt, dass vielerorts die Bundeswehr das Personal in den Krankenhäusern unterstützen muss, seit Mittwoch nun auch in Neuburg. Zudem wurde in der Nähe des Ingolstädter Klinikums, im Reha-Zentrum Passauer Wolf, eine sogenannte Einrichtung für Rückverleger aufgebaut. Das bedeutet, dass corona-positive Patientinnen und Patienten, die eigentlich keiner stationären Behandlung in einer Klinik mehr bedürften, so lange dort betreut werden, bis von ihnen keine Infektionsgefahr mehr ausgeht und sie wieder zur Familie oder in ein Heim zurückkehren können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen