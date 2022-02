Corona-"Spaziergang": 230 Menschen protestieren in Neuburg

Wieder einmal zogen an diesem Montagabend 230 Menschen durch die Neuburger Innenstadt, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Laut Polizei blieb es friedlich.

Am Montagabend trafen sich gegen 19 Uhr etwa 230 Personen zu einer nicht angemeldeten Versammlung am Spitalplatz. Der Aufzug lief anschließend nach Angaben der Polizei etwa eine Stunde mit Trillerpfeifen durch die Neuburger Innenstadt, bevor sich die Versammlung ohne Redebeiträge am Schrannenplatz selbstständig auflöste.

Corona-Spaziergang in Neuburg

Zu Ordnungsstörungen kam es laut Polizei nicht, kurzfristig musste an Kreuzungen verkehrslenkend eingegriffen werden. (nr)