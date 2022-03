Corona-Spaziergang in Neuburg mit 158 Teilnehmern

Wieder einmal unangemeldet: Am Montag "spazierten" etwas mehr als 150 Teilnehmer durch die Innenstadt und Altstadt in Neuburg. Zu Zwischenfällen kam es diesmal nicht.

Am Montagabend haben sich gegen 19 Uhr für eine gute Stunde etwa 158 Personen zu einer nicht angemeldeten Versammlung am Spitalplatz getroffen. Das teilte die Polizei mit.

Der Aufzug lief anschließend über die Obere Altstadt, dann die Bahnhofstraße, die Münchener Straße und zurück zum Spitalplatz, bevor sich die Versammlung ohne Redebeiträge am Schrannenplatz selbstständig auflöste. Zu Ordnungsstörungen kam es nicht, kurzfristig musste wie in den Vorwochen an Kreuzungen die Polizei den Verkehr regeln. (nr)