"Corona-Spaziergang" mit 120 Teilnehmern in Neuburg

Wieder einmal treffen sich am Montagabend in Neuburg Menschen zu einem "Corona-Spaziergang". Kurzzeitig kommt es zu einer Verkehrsbeeinträchtigung.

Am Montagabend zwischen 19 und 20 Uhr kam es in Neuburg mal wieder zu einer nicht angemeldeten Versammlung in Form eines „Corona-Spaziergangs“. Die laut Angaben der Polizei 120 Teilnehmer marschierten mit nur vereinzelten Kundgebungsmittel etwa eine Stunde durch die Innenstadt, über den Bahnhof und die Altstadt, bevor sich die Versammlung am Schrannenplatz gegen 20 Uhr selbstständig auflöste.

120 Corona-Spaziergänger in Neuburg

Lediglich die Kreuzung Donauwörther Straße – Theresienstraße erfuhr eine kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigung, als die Demonstranten diese kreuzten. Sonst kam es zu keinerlei Ordnungsstörungen oder Verkehrsbeeinträchtigungen. (nr)