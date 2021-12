Corona-Testzentrum: Testen in Neuburg jetzt auch abends

Im Neuburger Testzentrum werden Schnelltests nun auch in den Abendstunden angeboten, wie das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen nun mitteilt.

Das Testzentrum in Neuburg, Monheimer Straße 66, weitet seine Schnelltestangebote aus. Ab Montag, 6. Dezember, werden wochentags auch Termine in den Abendstunden angeboten. Damit sind Antigen- und Schnelltestungen in Neuburg von Montag bis Freitag, von 10 bis 13 Uhr und zusätzlich von 18 bis 20 Uhr möglich.

Testen in Neuburg: Die Öffnungszeiten der Teststation am Wochenende

Am Wochenende gibt es in der Teststation Neuburg samstags von 11 bis 14 Uhr Schnelltesttermine. Die Schnelltestzeiten in der Teststation Schrobenhausen Mühlried bleiben bestehen. Diese sind von Montag bis Freitag, von 12 bis 15 Uhr und am Sonntag, von 11 bis 14 Uhr. Schnelltests sind nach vorheriger Online-Terminvereinbarung unter schnelltest.kkh-sob.de möglich. Neben den Schnelltestzentren des Landkreises bieten auch private Anbieter Schnelltests an. (nr)

Eine Liste der Anbieter findet sich auf der Webseite des Landkreises unter der www.neuburg-schrobenhausen.de.