Neuburg

vor 17 Min.

Coworking in Neuburg: Wie läuft es eigentlich beim „otto“?

Der Vorstand des gemeinnützigen Vereins „das otto“ vor den Geschäftsräumen in der Neuburger Schmidstraße: (v. li.) Helge Heinemann, Sabine Platzdasch, Thomas Leinfelder, Sandra Siebenhüter, Michael Krieger und Karoline Schwärzli-Bühler.

Plus Die Aktivitäten des Vereins "das otto" mit seinem Coworking-Space in Neuburg sind angelaufen. Doch wie läuft es eigentlich - und was genau macht "das otto"?

Von Manfred Dittenhofer

Was macht die zunehmende Digitalisierung mit unserem Privat- und Berufsleben? Wie wirkt sich der immer größer werdende Einfluss einiger digitaler Großkonzerne auf uns aus? Mit diesen Fragen beschäftigte sich „das otto“ Neuburg in einer Online-Veranstaltung, zu der als Referenten Professor Sabine Pfeiffer und Ingo Dachwitz geladen waren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen