Crowdfunding: VR Bank Neuburg-Rain füllt den Spendentopf

Plus Mit dem vor zwei Jahren eingeführten Crowdfunding hat die VR Bank Neuburg-Rain geholfen, 13 soziale Projekte in und um Neuburg zu realisieren. Für weitere Projekte stehen nun wieder 40.000 Euro bereit.

Es geht nicht einfach darum, zu geben, wenn ein Verein oder eine Institution um eine Spende bei der VR Bank Neuburg-Rain nachfragt. Von denen, die um Unterstützung bitten, verlangt die Bank schon eine Gegenleistung. Diejenigen, die um finanzielle Unterstützung anfragen, sollen sich erst selbst bemühen, unter den Mitgliedern oder zum Beispiel auch den Menschen im Dorf Spenden zu sammeln. „Wir doppeln diese dann bis zu einer gewissen Obergrenze für ein Projekt auf“, erklärt das neue Vorstandsduo der Genossenschaftsbank, Vorstandsvorsitzender Roland Gieß und sein Kollege Bernd Bengel.