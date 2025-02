CSU-Ball in Neuburg: Ein Abend mit Strahlkraft

„Schwarz ist Trumpf“ steht traditionell am Ende der Neuburger Ballsaison, seit 43 Jahren drehen die Paare auf Einladung der CSU im Kolpinghaus ihre Runden auf dem Parkett. Dass es dieses Jahr wieder ein strahlender Abend werden sollte, ist der sanften und erfolgreichen Verjüngungskur des mehrköpfigen Organisationsteams um den Ortsvorsitzenden Matthias Enghuber zu verdanken. Strahlende Wirkung hatten an diesem Samstagabend allerdings nicht nur die Discokugel an der Decke des Kolpinghauses, auch die Ereignisse der vergangenen Woche im Bundestag wirkten bis in den Ballsaal.

Gast und Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl, der noch drei Wochen bis zum Bundestagswahl überstehen muss, wirkt ein wenig ermattet von den anstrengenden Tagen in Berlin. Den Samstag hatte er mit Wahlkampf an der Basis verbracht. Überraschend hatte sich nämlich Ministerpräsident Markus Söder für einen gemeinsamen Spaziergang durch Eichstätt angekündigt, der Kontakt zum Bürger war also intensiv gewesen. „Eigentlich waren die Reaktionen zum Großteil positiv“, sagt er mit Blick auf die Tanzfläche. Die Leute hätten verstanden, worum es der CDU inhaltlich geht. Er fasst es so zusammen: „Wir haben vermittelt, dass wir einen wirklichen Politikwechsel wollen. Es geht um Glaubwürdigkeit.“

CSU-Ball in Neuburg: Der Wahlkampf steckt noch in den Knochen, aber der Abend verspricht beste Ablenkung

Max Götz, Listenkandidat für die CSU im Wahlkreis Ingolstadt, hatte am Neuburger Wochenmarkt wohl keinen so ermunternden Wahlkampftag. „Das war schon hart heute“, sagt er mit dem Begrüßungsprosecco in der Hand, während sich der Saal füllt. Seine Wollmütze und die dicke Jacke vom Vormittag hat er gegen Anzug und Krawatte getauscht. Doch so ganz kann er an dem sonst unpolitisch gehaltenen Abend noch nicht ganz entspannen. Zu elementar die Frage, wie der Wähler am 23. Februar das Ganze bewerten wird.

Der Erlös des Abends und der Tombola geht erneut an die „Kartei der Not". Franziska Mayr sorgte dafür, dass die Lose an die Gäste gebracht wurden.

Natürlich geht es an einem solchen Ballabend offiziell nicht um Politik, das Thema rauschte eher unterschwellig durch die Reihen und wurde irgendwann doch überspült von dem klassischen „Ballgeflüster“ - etwa, die nicht mehr zu übersehende Tatsache, dass Reinhard Brandl und seine Frau Ines ein weiteres Mal Eltern werden. Der Großteil der 240 Gäste - und damit so viele wie seit Jahren nicht - sind schließlich gekommen, um zu feiern.

240 Gäste haben bei "Schwarz ist Trumpf" im Neuburger Kolpinghaus die Nacht zum Tag gemacht.

Unter das Publikum hatten sich wieder viele jüngere Gäste gemischt. Der Slogan „Die Stadt - die Nacht - der Ball“ zog auch dieses Jahr - auch Dank des professionellen Social-Media-Marketings von Franziska Mayr. Aufwändige Dekoration mit Glitzereffekt, erstmals runde Tische und Stühle mit Hussen sorgten für mehr Eleganz im Saal. Ebenfalls eine Premiere: eine Big-Band auf der Bühne. Die Overman-Brass-Band aus Donauwörth spielte bis nachts um 2 Uhr nicht nur Klassiker, sondern auch so manchen Schlager für die Tanzfreudigen.

Ballgeflüster beim CSU-Ball in Neuburg: Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl wird ein zweites Mal Vater

Natürlich durften auch bewährte Programmpunkte nicht fehlen. Die Burgfunken zeigten über eine Stunde ihr diesjähriges Showprogramm - was übrigens schon frühzeitig dafür sorgte, dass der ein oder andere Herr nochmal nach Hause eilte, um den bereits in dieser Saison verliehenen Faschingsorden zu holen. Bekanntermaßen ist man „oben ohne“ verpflichtet, der Garde eine Runde auszugeben. Keiner wollte wohl das gleiche Schicksal ereilen, wie es Oberbürgermeister Bernhard Gmehling bereits beim Wasserwachtsball getroffen hatte. Der stand übrigens ein weiteres Mal, wohl auch für ihn selbst überraschend, im Rampenlicht. Denn bei der von Gabriele Kaps moderierten Tombola zu später Stunde konnte er sich zu den glücklichen Gewinnern zählen - die nächste Gesichtsbehandlung bei Kosmetik Faces ist für ihn umsonst.

Gäste seit der ersten Auflage des CSU-Balls in Neuburg und noch immer begeisterte Tänzer: Stilla und Andreas Spreng.

„Mehr Flugstunden macht in Neuburg sonst nur das Geschwader“, so die Worte von Matthias Enghuber nach der spektakulären Tanzeinlage der Showtanzgruppe Dance Venture aus Egweil. Denn die muskulösen Tänzer wirbelten, warfen und fingen ihre Partnerinnen fast bis zur Discokugel - und das scheinbar mühelos.

So war die Ballnacht erneut ein Erfolg - offensichtlich für alle Generationen. Andreas Spreng und seine Frau Stilla besuchen den CSU-Ball seitdem es ihn gibt. Ein Nachbar hatte das Paar einst dazu gebracht, für den Ball nach Neuburg zu fahren. Seitdem sind sie Stammkunden und haben den Ball immer wieder mit Neuerungen erlebt. So ist „Schwarz ist Trumpf“ für das Paar aus Nassenfels - er ist 89 Jahre alt, sie 86 Jahre - nach wie vor ein fester Termin im Kalender. Ob es immer noch gefällt? Das ist für Stilla Spreng nach einigen Tanzrunden mit ihrem Mann keine Frage: „Es macht mich glücklich, hier zu sein.“