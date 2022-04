CSU-Kreistagsfraktion Neuburg-Schrobenhausen will mit Ameos sprechen

Die Übernahme des Neuburger Krankenhauses durch Ameos aus der Schweiz hat die CSU-Gruppe Neuburg-Schrobenhausen enttäuscht. Jetzt suchen sie das Gespräch mit dem neuen Träger.

Die Entscheidung der KJF, die Trägerschaft für das Neuburger Krankenhaus nicht an den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, sondern an Ameos zu geben, hat auch in der CSU-Kreistagsfraktion für Enttäuschung gesorgt. Aus Sicht der CSU hätte die gemeinsame Trägerschaft für beide Häuser die Chance eröffnet, die Krankenhausinfrastruktur neu auszurichten. „St. Elisabeth war ein menschlich geführtes Krankenhaus, mit dem sich Mitarbeiter und Patienten über Jahrzehnte identifiziert haben“, so die langjährige Krankenhausmitarbeiterin und Kreisrätin Elfriede Müller.

CSU-Gruppe Neuburg sucht Gespräch mit Ameos

Nachdem die Entscheidung nun nicht auf den Landkreis gefallen ist, möchte die CSU Brücken bauen. „Nachtreten bringt nichts. Der neue Träger steht fest und wir müssen uns als Landkreis darauf einstellen“, so Fraktionsvorsitzender Klaus Angermeier. Die Kreistagsfraktion will den Blick nach vorne richten und ein Gespräch mit Ameos führen. „Unsere Hoffnung ist, dass sich Ameos mehr als Partner und weniger als Konkurrent in Sachen Krankenhausversorgung versteht“, so der Landtagsabgeordnete Matthias Enghuber. Um diesem Ziel näher zu kommen, hat die CSU-Kreistagsfraktion Ameos-Vorstand Martin Stein zu einem baldigen Gespräch eingeladen. (nr)