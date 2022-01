Da ist Geduld gefragt: Warteschlangen im Neuburger Parkbad

In den Ferien zieht es nicht nur Neuburger ins Parkbad. Wegen der begrenzten Kapazitäten müssen Badegäste warten - kürzer und mal länger.

Gerade in den Winterferien ist das Neuburger Parkbad attraktiv für Schüler und Familien - nicht nur aus Neuburg und den umliegenden Gemeinden, sondern auch aus benachbarten Landkreisen. Das betrifft freilich nicht das Warten auf den Einlass. Derzeit stauen sich die Besucher in Schlangen in der Eingangshalle, weil das Bad gemäß den Vorschriften zum Infektionsschutz nur 109 Menschen aufnehmen darf, im Saunabereich dürfen 15 Personen gleichzeitig sein. Die Vorgaben macht das Gesundheitsamt Neuburg.

Erst gegen Abend sinkt in der Regel die hundertprozentige Auslastung. Man könne derzeit nicht anders agieren und bitte alle Besucher um Geduld, sagt Bereichsleiter Andreas Bichler von den Stadtwerken. (rew)