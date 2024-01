Neuburg

Damals im Neuburger Kinocafé: Erinnerungen an die ehemalige Kultstätte

Plus Das Neuburger Kinocafé des Hofgartentheaters war lange der Kulttreff schlechthin. Jahre nach der Schließung weckt ein Blick zurück viele Erinnerungen – teils ganz kuriose.

Von Anna Hecker

Ach ja, schön war's damals schon! Egal, ob jung oder alt, allein oder in der Gruppe, in Neuburg traf man sich im Kinocafé des Hofgartentheaters. Gar nicht unbedingt, weil man einen Film ansehen wollte, sondern, weil es eben Trend war. Schön gemütlich, ein bisschen zusammengewürfelt, eben genau der richtige Ort für entspannte Stunden. Die Plätze waren stets voll besetzt und niemand, der mindestens einmal pro Woche dort seinen Baki schlürfte, konnte sich wohl vorstellen, dass es das Kinocafé ein paar Jahre später nicht mehr geben sollte. Mittlerweile ist der einstige Kulttreff seit 14 Jahren dicht, in Vergessenheit geraten ist er jedoch noch lange nicht. Ein Blick zurück mit dem Mann, der das Kinocafé wie seine eigene Westentasche kannte: Kinobetreiber Roland Harsch.

An seine ersten Schritte im Hofgartentheater erinnert sich Harsch noch gut. Gerade 16 Jahre war er damals alt. Seine heute etwas veraltet wirkende Tätigkeit: Kartenabreißer. "Ich hatte eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe", sagt Harsch lachend. Viele Jahre arbeitet er an der kleinen Kasse des Kinos, auch, als er später in Eichstätt studiert. Das Häuschen war nicht nur die Pforte zum Kino, sondern auch zum Café im ersten Stock. Noch heute gibt es das Kämmerchen, kaum größer als eine Telefonzelle. "Zu Beginn musste man alles handschriftlich erfassen, der Tipp-Ex war unser bester Freund." Es ist eine andere Zeit, damals, zur Hochphase des Hofgartentheaters. Kurz vor der Treppe das rot-weiß umrahmte Kassenhäuschen mit dem gläsernen Popcorn-Kasten, ein paar Süßigkeiten sind aufgereiht, die Eiskarte hängt am Rand. Durch das geöffnete Fenster werden die Kunden bedient.

