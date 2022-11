Wo das Feuer nicht ausgehen darf

Plus Die Schwestern Ulrike, Birgit und Christine sind Töchter des Neuburger Unternehmers Helmut Wittmann und Chefinnen von Krematorien in Mainburg, Weißenburg und Hemau. Angesichts der stark steigenden Gaspreise stehen sie vor großen Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Es sind schwierige Zeiten für ganze viele Branchen, und ihre gehört zweifellos dazu. Die Neuburgerinnen Ulrike und Christine Wittmann sowie Birgit Schneider sind Schwestern und die Chefinnen von drei Krematorien in Mainburg, Weißenburg und Hemau. Zwei davon werden mit Erd-, zumindest eines mit Flüssiggas betrieben. Die stark gestiegenen Gaspreise und die drohende Gasknappheit geben natürlich auch den drei Schwestern zu denken. "Da darf derzeit nichts schöngeredet werden, es ist eine Herausforderung, vor der wir stehen", sagt Christine Wittmann.