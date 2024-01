Damit Kinder den Landtag verstehen

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Matthias Enghuber besorgte Bücher für Schulen in Neuburg, um den Kindern den politischen Betrieb in München näherzubringen.

Wenn Schulklassen einen Ausflug nach München machen und die Kinder zum ersten Mal den Bayerischen Landtag betreten, ist das Staunen, aber schnell auch das Interesse am Betrieb in dem imposanten Gebäude groß, was auch Matthias Enghuber als Abgeordneter immer wieder erlebte, wie er in einer Mitteilung schreibt. Politische Bildung ist ein wesentliches Ziel, dem sich alle Schulen verschrieben haben. Nicht immer steht am Anfang dieser Lerninhalte die Exkursion nach München. Und doch bleiben die Fragen: „Wie funktioniert eigentlich unsere parlamentarische Demokratie, wozu sind Abgeordnete da und was passiert in den langen Sitzungen des Bayerischen Landtags?“

Damit die Antwort auf all diese Fragen gerade für jüngere Schüler nicht allzu trocken ausfällt, hat der Bayerische Landtag eine Kinderbuchreihe, die „Isar-Detektive“ herausgegeben. Die Autorin Anja Janotta und der Illustrator Stefan Leuchtenberg schaffen darin mit spannenden Kriminalfällen, die im Umfeld der Bayerischen Volksvertretung spielen, eine spielerische Annäherung an die politischen Themen. Matthias Enghuber, der bis Oktober Landtagsabgeordneter für den Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen war, konnte noch einmal drei Klassensätze der Bücher besorgen, die nun an das Descartes Gymnasium, die Maria-Ward-Realschule und die Paul-Winter-Schule übergeben wurden. Die Schulleiter Peter Seybert, Gertraud Schiele und Christian Aschenbrenner freuten sich über den literarischen Zuwachs, der den fünften und sechsten Klassen zur Verfügung stehen wird und damit einen Beitrag zur politischen Bildung leistet. Wer neugierig geworden ist, kann die Bücher über den Bayerischen Landtag bestellen. (AZ)