Dampf im Bistro-Bereich löst Feuerwehreinsatz im Neuburger Parkbad aus

Dampf aus einem Heißluftofen im Bistro-Bereich hat einen Feuerwehr-Einsatz am Neuburger Parkbad ausgelöst. Doch die Einsatzkräfte konnten schnell wieder abrücken.

Am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr ist die Neuburger Feuerwehr zu einem Einsatz am Parkbad ausgerückt. Grund war eine ausgelöste Brandmeldeanlage. Wie Bäderbetriebsleiter Maik Müller auf Nachfrage erklärt, war im Bistro-Bereich Dampf aus einem Konvektomat, also einem Heißluftofen, entwichen.

Feuerwehr-Einsatz am Neuburger Parkbad

Dieser Ofen sei zuletzt nicht benutzt worden, jetzt habe durch den Dampf ein Rauchmelder angeschlagen. Nachdem klar war, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, konnten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg nach wenigen Minuten wieder abrücken. Für die Badegäste gab es laut Müller keine Einschränkungen. (ands)