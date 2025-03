Das Aschenkreuz als Zeichen der Vergänglichkeit

Das Aschenkreuz gilt als Symbol der Sterblichkeit und Vergänglichkeit des Menschen. Pfarrer Dominik Leutgäb und Gemeindereferentin Anne Strahl zeichneten es gestern den Besuchern der „Hausfrauenmesse“ in der Hl. Geist-Kirche auf die Stirn. Es gemahnt „zur Umkehr, wenn etwas nicht in Ordnung ist“, so der Pfarrer. Sie nehmen es auch als Zeichen dafür, dass der Fasching vorbei ist, ein Neuanfang und eine stille Zeit beginnen sollen. Es gehört zum Aschermittwoch, mahnt zu Buße und Verzicht und erinnert die Gläubigen an die Botschaft, dass der Tod nicht das Ende ist.

