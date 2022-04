Das Auenzentrum startet in die Saison: Das ist heuer geboten

Das Aueninformationszentrum im Schloss Grünau Neuburg startet in die neue Saison. Zu sehen sind unter anderem THI-Arbeiten zum Thema Nachhaltigkeit.

Das Aueninformationszentrum startet in eine neue Saison. Am Freitag eröffnete Landrat und Fördervereinsvorsitzender Peter von der Grün die Umweltbildungseinrichtung in den Räumlichkeiten im Schloss Grünau. Das Auenzentrum habe sich zu einem Besuchermagneten entwickelt, so von der Grün – auch wenn der Zuspruch in den vergangenen beiden Jahre, bedingt durch die Corona-Pandemie, natürlich geringer war. Im vergangenen Jahr habe man 5000 Besucherinnen und Besucher registriert, was laut Landrat angesichts der Umstände trotzdem „beachtlich“ war. Unter normalen Bedingungen rechne man mit 15.000 bis 20.000 Gästen. „Wir hoffen, dass wir uns heuer wieder in dieser Größenordnung bewegen“, sagte von der Grün. Dabei helfen soll eine neue Fachkraft für Umweltbildung, die mehr Schulklassen in das Auenzentrum und den Auwald locken soll.

Siegfried Geißler, Geschäftsführer des Fördervereins Auenzentrum, zeigte den Anwesenden, was die Besucherinnen und Besucher in den kommenden Monaten zu sehen bekommen. An den Wänden hängen Arbeiten von Studierenden der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) aus dem Studiengang „User Experience Design“. Sie haben Poster entworfen zum Thema Nachhaltigkeit, beispielsweise zu den Bereichen Klimaerwärmung, Ressourcenverbrauch und Überfischung. Bis Ende Juni läuft die Ausstellung zum kleinen Wasserdrachen. Was man danach ausstellen wird, ist aktuell noch unklar, so Geißler.

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Freitag, 9-12 und 13-18 Uhr; Samstag, Sonntag und Feiertag 10-18 Uhr.