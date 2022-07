Das Bier zum Neuburger Volksfest „passt“

Plus Die Juliusbrauerei aus Neuburg bietet 20.000 Maß an. Christoph Gräbner betreibt den Biergarten beim Sommerpark mit Selbstbedienung auf dem Volksfestplatz im Ostend.

„Rund und mild soll es schmecken, süffiger als ein normales Helles muss es sein.“ So definiert Braumeister Florina Linder das neue Volksfestbier. Gestern ist die „Kreation“ in der Juliusbrauerei vorgestellt worden.