Das Ensemble del Arte holt sich ein seltenes Instrument auf die Bühne

Die Konzertreihe des Ensemble del Arte geht mit dem Solisten Aydar Gaynullin weiter. Es spielt in Neuburg auf einem seltenen Instrument aus Osteuropa.

Das Ensemble del Arte setzt seine Konzertreihe mit dem international renommierten Solisten Aydar Gaynullin am Samstag, 18. November, fort. Das Konzert unter der Leitung von Ariel Zuckermann beginnt um 20 Uhr im Kongregationssaal Neuburg. Eine kurze Programmeinführung gibt es vor Ort um 19.30 Uhr.

Ein musikalisches Genie und begnadeter Unterhalter: Aydar Gaynullin ist ein Meister des Bajans, der osteuropäischen Variante des Knopfakkordeons. Von Bachs Toccata in d-Moll, über Tangos von Piazzolla bis hin zu populären Csárdás-Weisen oder Queens „We will rock you“ – scheinbar nichts ist dem feurigen Energiebündel musikalisch fremd. Und nichts macht ihm so viel Spaß, wie seinem Instrument immer wieder neue Klangräume zu erobern, sein Publikum zu überraschen und in einen schwindelerregenden Strudel aus technischen Kapriolen, magischen Klangmalereien, rhythmischen Extravaganzen und effektvollen Klangausbrüche zu reißen.

Aydar Gaynullin live zu erleben, ist eine Sensation. Mit athletischer Kraft lässt er die Finger in atemberaubender Geschwindigkeit über die Knöpfe seines Instruments rasen. Doch nichts liegt Gaynullin dabei ferner als Oberflächlichkeit. Seine Auseinandersetzung mit Stücken unterschiedlichster Epochen und Herkunft ist immer von tiefschürfender Musikalität und kreativer Ernsthaftigkeit geprägt.

Das Ensemble del Arte steht in Neuburg mit Aydar Gaynullin auf der Bühne

Weit über seine russische Heimat hinaus ist Gaynullin längst zum Star avanciert. 2020 feierte er sein Debüt in der Carnegie Hall in New York. Während des Corona-Lockdowns musizierte er zusammen mit dem Mandolinen-Virtuosen Avi Avital und Meistergeiger Daniel Hope im Rahmen der Konzertserie Hope@Home in der Berliner „Bar Tausend“. Er ist Vokalist und schreibt Musik für Theaterstücke und Kinofilme, die auf internationalen Festivals in Venedig, Moskau und New York ausgezeichnet wurden.

Aydar Gaynullin lebt mit seiner Familie in Berlin. Karten und Informationen gibt es unter info@ensemble-del-arte.de oder telefonisch unter der Nummer 08431 8972. (AZ)

