Neuburg

vor 47 Min.

Das Familienzentrum im Schwalbanger kommt – jedoch nur abgespeckt

So soll das neue Familienzentrum im Neuburger Schwalbanger aussehen, hier die Ansicht von Südwesten, vom künftigen Sportpark aus gesehen.

Plus Wegen steigender Kosten müssen die Planer des Familienzentrums in Neuburg unter anderem die Tiefgarage weglassen. Was das für die Parkplatzsuche im Schwalbanger bedeutet.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Der Weg für das neue Familienzentrum im Neuburger Schwalbanger auf dem Gelände des ehemaligen Kindergartens St. Peter ist frei. Weil die allgegenwärtigen Kostensteigerungen die Planer unter Druck gesetzt haben, musste das St. Ulrichswerk der Diözese Augsburg das Millionenprojekt abspecken. Der wichtigste Punkt: Die geplante Tiefgarage fällt weg. Nun liegt das Vorhaben wieder im Budget - und die Bauarbeiten sollen bald beginnen.

