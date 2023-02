Das Francesca Tandoi Trio macht einen "kurzen" Abstecher nach Neuburg

Plus Das Francesca Tandoi Trio mit dem Saxofon-Zauberer Max Ionata begeistert im Birdland. Drei junge Musiker treffen dabei auf einen "alten Hasen".

Rom, Zürich, Amsterdam, Stockholm – vier Jazz-Weltstädte und kurz dazwischen der Birdland-Club in der Nicht-ganz-Weltstadt Neuburg. "Kurz dazwischen" trifft es rein zeitlich ganz gut: Auf ihrer Europatournee waren das Francesca Tandoi Trio und der Tenorsaxofonist Max Ionata erst zwei Stunden vor Konzertbeginn aus der Schweiz im Birdland-Club zum Soundcheck eingetroffen, am sehr frühen Sonntagmorgen ging es schon weiter nach Holland.