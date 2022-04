"Das gibt Chaos": Ingolstädter Straße wird monatelang (halb) gesperrt

Plus Die Ingolstädter Straße in Neuburg wird saniert und monatelang (halb) gesperrt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf gravierende Einschränkungen einstellen.

Im vergangenen Jahr sorgte die Erneuerung der Staatsstraße zwischen Ried und Bergheim für monatelange Behinderungen. Auch in diesem Sommer müssen sich Verkehrsteilnehmer in und um Neuburg auf gravierende Einschränkungen einstellen. Die Ingolstädter Straße, die Hauptverkehrsachse aus dem Nordosten, ist monatelang nur eingeschränkt befahrbar, wochenlang sogar komplett gesperrt. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling rechnet mit „Chaos“.