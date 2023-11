Neuburg

17:15 Uhr

Das Industriegleis in Neuburg soll bald wieder stärker genutzt werden

Plus Das Industriegleis in Neuburg war jahrelang außer Betrieb, sogar ein Abbau der Gleise war im Gespräch. Längst fahren wieder Züge, und die Nutzung soll bald zunehmen.

Von Andreas Zidar

Es braucht Glück, um dem Zug zu begegnen. Selbst wer regelmäßig über die Grünauer oder die Heinrichsheimstraße fährt, bekommt an den Bahnübergängen in der Regel nichts zu sehen. Doch auch wenn es nicht so scheint: Das Industriegleis in Neuburg ist in Benutzung. In der Regel rollen alle 14 Tage zwei Züge durch die Stadt - einmal zum Anliefern von Rohstoffen, und einmal, um die leeren Waggons wieder abzuholen. Möglich wäre deutlich mehr. Geht es deshalb nach den Beteiligten, sollen wieder mehr Güter auf diesem Weg in die Stadt kommen. Es gibt bereits konkrete Überlegungen, was genau auf die Schiene wandern soll.

Das Neuburger Industriegleis stammt aus den 60er-Jahren. Damals wurde das Grünauer Industriegebiet ausgewiesen, parallel dazu entstand ein Gleisanschluss. 1965 eröffnete der damalige Oberbürgermeister Theo Lauber die Anlage, die als Errungenschaft gefeiert wurde. Diverse Firmen nutzten zunächst die Möglichkeit, sich per Zug beliefern zu lassen. Doch im Laufe der Jahrzehnte wanderten immer mehr Güter von der Schiene auf die Straße. Der einfache Grund: Der Transport per Lastwagen ist in der Regel billiger. In der Folge nahm die Belastung auf den Straßen zu - und die Auslastung auf dem Gleis sank immer weiter.

