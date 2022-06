Das ist auf dem Multi-Kulti-Bürgerfest im Neuburger Ostend geboten

Zwei Jahre lang hat Corona es nicht zugelassen. Doch heuer kann das Multi-Kulti-Fest im Neuburger Stadtteil Ostend wieder stattfinden. Geboten ist bei der Traditionsveranstaltung wieder so einiges.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet das Multi-Kulti-Bürgerfest auf dem Neuburger Volksfestplatz heuer wieder statt, und zwar am Samstag, 25. Juni. Das Stadtteilmanagement Neuburg hat in Zusammenarbeit mit den Kulturvereinen und Kooperationspartnern wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Bei dem Fest von Anwohnern für Anwohner informieren zahlreiche Standbetreiber ab 14 Uhr über Land, Leute und Kultur, bieten Nationalspeisen sowie kulturelle Beiträge in Form von Tanz und Musik an. So stehen unter anderem Tanzfolklore aus dem Balkan, dem Orient und Bosporus sowie dem afrikanischen Raum auf dem Programm. Das bunte Fest, das die Gemeinschaft im Neuburger Stadtteil Ostend fördert und Menschen unterschiedlicher Nationen zusammenbringt, ist in diesen Zeiten wichtiger denn je und ein Beweis für funktionierende Integration.

Die Gerüche reichen am Festtag von der klassischen Steaksemmel über die schlesische Spezialität Bigos und gegrillten Lamm nach bosnischer Rezeptur bis hin zur vietnamesischen Frühlingsrollen. Heuer wird das Stadtteilfest, das von Jahr zu Jahr gewachsen ist und über die Stadtteilgrenzen hinaus einen vorbildlichen Ruf genießt, bereits zum 22. Mal gefeiert. Ein buntes Rahmenprogramm, darunter mit Kinderbasteln, Dosenwerfen, Bogenschießen und Airbrush-Tattoos, sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Livemusik, Showtanz, Trommeln und Feuershow runden das Angebot ab. Fehlen darf auch das Multi-Kulti-Feuer zum Festabschluss nicht. Für gute Stimmung sorgt ab 20.30 Uhr die Musikband Art & Storm.

Im Fokus steht auch die Bürgerbeteiligung im Rahmen der Städtebauförderung. Im Ostend soll die Lebensqualität durch Schaffung sowie Aufwertung von Freizeit- und Aufenthaltsflächen verbessert werden. Doch wie sollen diese aussehen? Dazu rufen die Verantwortlichen alle Stadtteilbewohner am Festtag auf, Ideen für die Aufwertung ihres Quartiers einzubringen. (nr)