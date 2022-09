Neuburg

vor 35 Min.

Das ist der Grund, warum das Parkbad jetzt doch öffnet

Plus Der Neuburger Werkausschuss beschließt in einer Sondersitzung die eingeschränkte Öffnung des Hallenbades. Ausschlaggebend sind die Kosten, die das Bad trotz Komplettschließung verursachen würde.

Von Anna Hecker

Jetzt also doch: Das Neuburger Hallenbad wird im Herbst und Winter seine Pforten öffnen. Zwar nicht so, wie man es vor Corona gewohnt war – um einige Einschränkungen kommen die Bürgerinnen und Bürger nicht herum – doch vor allem Vereine, Schüler und auch andere begeisterte Wasserratten müssen auf das Schwimmvergnügen nun nicht komplett verzichten. Die Entscheidung in einer Sondersitzung des Werkausschusses zu diesem Kompromiss fiel eindeutig aus. Was an einer entscheidenden Information lag.

