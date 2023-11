"Echtes Eigengewächs": Das ist der neue Chef des Neuburger Stadtmarketings

Plus Die Kündigung von Michael Regnet als Geschäftsführer des Stadtmarketings kam überraschend, Ende des Jahres ist er weg. Doch ein Nachfolger ist gefunden.

Die Tage von Michael Regnet beim Neuburger Stadtmarketing sind gezählt, Ende des Jahres gibt er nach vier Jahren den Posten des Geschäftsführers ab. Das Bedauern über seinen freiwilligen Weggang sitzt bei den Verantwortlichen noch immer tief, wie bei einem Termin am Donnerstag deutlich wurde. Doch es gibt auch Grund zur Freude, denn für Regnet ist bereits ein Nachfolger gefunden - und dieses "echte Neuburger Eigengewächs" hat er selbst für den Posten vorgeschlagen.

Vor wenigen Wochen hatte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der auch Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins ist, von Regnets Kündigung erfahren. "Ich war sehr überrascht, habe noch ein paar Überredungsversuche gestartet - allerdings ohne Erfolg", sagt der Rathauschef, der noch einmal das Engagement des 41-Jährigen würdigt. "Während seiner Zeit hat es tolle Erfolgsgeschichten gegeben." Das unterstrich auch Stadtmarketing-Referent Klaus Babel. "Er hat seine Arbeit wirklich hervorragend gemacht, und dass wir als Stadtmarketing so gut dastehen, ist der Verdienst der Geschäftsführung." Das Bedauern über seine Kündigung sei auch in der jüngsten Mitgliederversammlung des Vereins deutlich zu spüren gewesen. "Doch jetzt wünschen wir seinem Nachfolger ein glückliches Händchen für die Geschicke des Stadtmarketings." Und dieser Nachfolger ist kein Unbekannter.