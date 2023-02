Das ist der neue Kommodore des Neuburger Luftwaffengeschwaders

Oberst Gordon Schnitger verlässt das Neuburger Geschwader Ende März. Sein Nachfolger steht nun fest. Wer er ist und wann er den Verband übernimmt.

Der aktuelle Kommodore des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74, Oberst Gordon Schnitger, wird zum 1. April nach Berlin ins Kommando Luftwaffe versetzt. Zukünftig wird er als Referatsleiter im Bereich Weiterentwicklung eingesetzt und hier seinen neuen Aufgabenbereich finden. Wie das Geschwader weiter mitteilt, steht nun auch sein Nachfolger fest: Es wird Oberstleutnant Jürgen Schönhöfer.

Oberst Schnitger war im Dezember 2019 mit der Führung des Geschwaders betraut worden. Während seiner Zeit als Kommodore konnte er auf dreieinhalb ereignisreiche Jahre zurückblicken. Zu nennen wären unter anderem das 60. Jubiläum des Geschwaders, 110 Jahre Luftfahrt in Neuburg oder auch seine Funktionen als Kontingentführer der größten Verlegung der Geschichte der Luftwaffe "Rapid Pacific 2022" mit den Stationen Australien, Singapur, Japan sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Jürgen Schönhöfer wird neuer Kommodore des Neuburger Luftwaffengeschwaders

"Ich werde den regen Kontakt und den konstruktiven Austausch mit den Neuburgern sehr vermissen. Mit Blick auf die aktuellen politischen Herausforderungen und daraus resultierenden Aufgaben für unseren Verband gilt mein Dank allen Neuburgern, die uns unterstützen und das notwendige Verständnis für unseren täglichen Dienst aufbringen", sagt Oberst Schnitger. Besonders freue es ihn, dass mit Oberstleutnant Jürgen Schönhöfer ein Nachfolger gefunden wurde, der nicht nur das Geschwader aus seiner Zeit als Staffelkapitän sehr gut kennt, sondern als Wahl-Neuburger hier mit seiner Familie seit Jahren fest verwurzelt ist.

Der 49 Jahre alte Franke, der derzeit als Referatsleiter im Planungsamt der Bundeswehr eingesetzt ist, lebt seit 2006 mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern in Neuburg. Von 2006 bis 2009 war Oberstleutnant Schönhöfer Staffelkapitän im Geschwader.

"Als Kommodore eines Fliegenden Verbandes ausgewählt zu werden, ist für mich das größte Privileg meiner bisherigen militärischen Karriere. Besonders freue ich mich darüber, an meinem Heimatort in Neuburg zukünftig die Geschicke des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74, das mich seit meiner Zeit als Staffelkapitän immer begleitet hat, leiten zu dürfen", so der designierte Nachfolger.

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Übergabe des Geschwaders auf Hochtouren. Die offizielle Übergabe mit militärischen Ehren ist für den ersten April geplant. (AZ)