Das ist die neue Schulleiterin an der Maria-Ward-Realschule Neuburg

Schulleiter Heribert Kaiser verlässt die Maria-Ward-Realschule Neuburg. Nun steht fest, wer seine Nachfolgerin wird.

An der Maria-Ward-Realschule Neuburg gibt es im Sommer einen Wechsel in der Schulleitung. Heribert Kaiser verlässt, wie berichtet, die Schule und wechselt zum 1. August an die Realschule St. Ursula Donauwörth. Nun steht fest, wer auf ihn folgt: Es ist Petra Schiele, die derzeit Schulleiterin an der Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen ist. Dies teilt das Schulwerk der Diözese Augsburg mit.

Die gebürtige Donauwörtherin Petra Schiele studierte demnach an der Universität Augsburg das Lehramt an Realschulen mit den Fächern Mathematik und Katholische Religionslehre und trat nach dem Referendariat in den Dienst des Schulwerks der Diözese Augsburg. Nach neun Jahren an der Maria-Ward-Realschule Neuburg arbeitete sie ein Jahr als Konrektorin an der Bonaventura-Realschule Dillingen, bevor sie im August 2010 Schulleiterin an der Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen wurde. Von Beginn an engagierte sich Petra Schiele maßgeblich in der Schulentwicklung und in den verschiedensten Bereichen der Schulgemeinschaft, heißt es.

Petra Schiele wird neue Schulleiterin an der Maria-Ward-Realschule Neuburg

In zwölf Jahren als Schulleiterin hat sie viel Erfahrung im Bereich Personalführung und der Umsetzung von innovativen Konzepten gesammelt. Dabei ist allen ihren Tätigkeiten gemein, dass sie am Mitmenschen ausgerichtet sind und Pädagogik und Schule weiterdenken. Unter ihrer Führung entwickelte sich die Maria-Ward-Realschule Schrobenhausen zu einer pädagogischen und digitalen Vorreiterschule, an der die wertorientierte Persönlichkeitsbildung und die ganzheitliche Betrachtung der Welt im Vordergrund stehen, schreibt das Schulwerk der Diözese Augsburg. „Schulentwicklung ist eine große Leidenschaft von mir“, sagt sie und fügt an: „Insbesondere im Team ist das eine erfüllende Tätigkeit.“ Die bewährten pädagogischen Konzepte, wie der Vernetzte Unterricht und das differenzierte Lernen, werden derzeit unter der Führung von Petra Schiele und ihrem Konrektor Frank Puschner zielstrebig und planvoll digitalisiert und auf das AFRA-Schulmodell, bei dessen Konzeption beide beteiligt waren, umgestellt.

Ihre vielfältigen Talente und ihr hohes Engagement möchte die 56-jährige Pädagogin nun an der Spitze der Schule einbringen, an der sie bereits von September 2000 bis Juli 2009 als Lehrerin tätig war und in deren Nähe sie seit ein paar Jahren wohnt. „Wir sind sehr froh, mit Frau Schiele eine Persönlichkeit gefunden zu haben, die fest im Glauben verankert ist und viel Leitungserfahrung mitbringt“, sagt Peter Kosak, der Direktor des Schulwerks der Diözese Augsburg und fügt an: „Die Innovationsfreude der neuen Schulleiterin wird in Neuburg auf fruchtbaren Boden fallen.“

Maria-Ward-Realschule Neuburg: Petra Schiele wird Nachfolgerin von Heribert Kaiser

An der Maria-Ward-Realschule Neuburg warten große Herausforderungen auf die neue Schulleiterin, denn dort wird neben der Koedukation ebenfalls das AFRA-Modell im neuen Schuljahr angeboten. Dadurch kehrt Petra Schiele nicht nur in das ihr bekannte Umfeld an ihrer ersten Schulwerksschule zurück, sondern kann auch das von ihr mitentwickelte pädagogische Konzept etablieren. (nr)

