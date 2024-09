Unglück an der Donau: Vermisste kommen aus Afrika und Asien

Die Suche nach zwei vermissten Menschen, die am späten Freitagnachmittag in der Donau abgetrieben sind, geht weiter. Die Rettungsaktion musste Freitagnacht mit Einbruch der Dunkelheit erfolglos abgebrochen werden. Mittlerweile dürfte es aber kaum mehr einen Zweifel daran geben, dass die jungen Männer ertrunken sind. Und einer von ihnen ist auch namentlich bekannt.

Anke und Karl Deiml ahnten nichts Gutes, als Freitagnacht die Polizei bei ihnen im Neuwirt stand. Sie zeigten ihnen zwei Fotos, und auf einem von ihnen erkannten sie einen ihrer Mitarbeiter. Der junge Mann aus Simbabwe studiert an der THI in Neuburg Nachhaltigkeit, ist 20 Jahre alt und erst seit wenigen Monaten in Deutschland. Im Gasthaus Neuwirt hatte er als Kellner einen Studentenjob. Im Wohnheim an der THI sei er nicht, habe die Polizei zu ihnen gesagt. Die Beamten klapperten am Freitag alle möglichen Stationen ab, an denen er hätte sein können: unter anderem im Neuwirt und im Fitnessstudio, wo er regelmäßig trainiert hatte. Doch die Suche blieb erfolglos.

Die drei Studenten wollten sich wohl in der Donau abkühlen und haben das Gleichgewicht verloren

Anke Deiml beschreibt den jungen Afrikaner als gebildet, strukturiert und sportlich. Für sie ist es deshalb schwer vorstellbar, dass er beim Baden in der Donau leichtsinnig gewesen sein könnte. Mehrere Versuche, ihn telefonisch zu erreichen, seien gescheitert. Das Wirtepaar geht deshalb vom Schlimmsten aus.

Feuerwehren, Wasserwacht, THW und BRK arbeiten zusammen, um die beiden Männer möglichst schnell zu finden. Foto: Winfried Rein

Nach Informationen der Neuburger Rundschau handelt es sich bei der zweiten vermissten Person ebenfalls um einen THI-Studenten, der aus Ski Lanka kommt und der mit seinem Kommilitonen auf dem THI-Campus wohnte. Die Polizei will diese Angaben bislang nicht bestätigen. Im Laufe des Nachmittags sieht man allerdings immer wieder junge Frauen und Männer aus dem Ausland am Flussufer stehen, die fassungslos die Rettungsbemühungen auf der Donau verfolgen.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Vermutlich hatten sich die drei Freunde aber etwas abseits des Badestrands an der Schlösslwiese in den flachen Uferbereich gestellt. Dort hat womöglich einer von ihnen das Gleichgewicht verloren, die anderen wollten ihm helfen und haben dabei ebenfalls den Boden unter den Füßen verloren. Die Strömung hat sie dann in den tieferen Bereich gezogen. Offenkundig konnten sie nicht schwimmen.

Am Samstag haben Rettungskräfte die Suche nach den beiden jungen Männern fortgesetzt, die mutmaßlich in der Donau ertrunken sind. Foto: Winfried Rein

Unglück an der Donau: Einer der drei jungen Männer konnte sich an einem Busch festhalten

Einer von ihnen hatte Glück und konnte sich an einem Busch festhalten. Er rief um Hilfe, Passanten wurden darauf aufmerksam und alarmierten die Polizei. Der 23-Jährige konnte aus der Donau gerettet werden, die anderen beiden wurden von der Strömung abgetrieben. Bis zur Stunde konnten die Rettungskräfte der Polizei, Wasserwacht, Feuerwehr, des THW und der DLRG sie nicht finden. Am Samstag wurde darüber hinaus ein speziell ausgebildeter Suchhund eingesetzt.

Ein Notarzt ist für den Fall der Fälle vor Ort. Es dürfte allerdings wenig Hoffnung geben, die beiden Vermissten noch lebend zu finden Foto: Winfried Rein