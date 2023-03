Das Jagdschloss Grünau öffnet wieder für die Neuburger Gartentage

Die Neuburger Gartentage auf Schloss Grünau bieten Kunst, Kultur und kulinarische Köstlichkeiten. Über 100 Aussteller präsentieren ihre Waren.

Das Wittelsbacher Schloss bietet an den Osterfeiertagen nahezu alles, was das Leben in der warmen Jahreszeit genussvoll macht. Vom 8. April bis zum 10. April finden im Neuburger Jagdschloss die Gartentage statt, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr. Neben dem regulären Verkauf werden auch Workshops und Präsentationen angeboten.

Die Tage werden wieder länger und die Natur erwacht aus ihrem Winterschlaf. Ob Kräuter, Pflanzen, hochwertiges Obst der Saison, Gartengewächshäuser und Stauden, Naturgewürze, Unikate aus Seide, Filz und Leinen, Osterdeko aus Holz mittels Laserschnitt: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ein breites familienfreundliches Rahmenprogramm rundet das Angebot mit über 100 Ausstellern aus den Bereichen Garten- und Biokultur, Wellness-, Mode- und der Kunstbranche im Jagdschloss ab. Aus Bronze, Gold, Stein und Pappmaché präsentieren ausgewählte Kunsthandwerker Objekte und Skulpturen, die in liebevoller Handarbeit entstanden sind.

Außerdem wird eine Kinderbuchpräsentation angeboten. „Carlotta und die kleine Hexe Impipimpi“, eine Geschichte entstanden aus fantasievollen Gesprächen zwischen Mama und Tochter vor dem Schlafengehen. Wunderschöne Illustrationen, von beiden gemalt, führen in das sensible Reich zwischen Tag und Nacht. Persönliche Widmungen der kleinen und großen Künstlerin kann man sich im Erker des Auenzentrums erwerben und als unvergessliche Erinnerung mit nach Hause nehmen.

Über 100 Aussteller bei Neuburger Gartentagen dabei

Zudem werden eine Kunstausstellung und ein Bildhauer-Workshop angeboten. Afrika ist ein Chancenkontinent mit einer vielfältigen Kultur. Um in den verschiedenen Nachhaltigkeitsbereichen der Umwelt ein umfassenderes Wissen zu erwerben hat Franz-L. Keck von littleZIM sein Wissen in Zimbabwe weitergegeben, um mehr Jobs und Chancen für die Jugend zu schaffen, Investitionen zu mobilisieren und die mittelständische Wirtschaft und Wertschöpfung vor Ort zu fördern. Künstler, die nach Deutschland kommen, um hier Workshops und Kunstobjekte zu schaffen und Kulturaustausch zu betreiben, sind in diesem Jahr auf Schloss Grünau ein Zeichen, dass dabei auch die Weiterbildung und die Berufseingliederung für die Jugend funktioniert.

Abgerundet wird diese multikulturelle Palette mit traditionellem Bogenschießen und buntem Osterprogramm. Ein Überraschungsgast hat sich am Sonntag und Montag aus der Bad Gögginger Limes Therme angekündigt. Wellness-Gewinne und Gutscheine dazu gibt es als Ostergeschenk. Zauberer Davici, der seine Taschentricks vorführt, lässt uns hinter die Kulissen schauen. Der Schlossinnenhof präsentiert sich bei internationalen Speisen und Getränken mit Musik aus aller Welt, einem Tango-Workshop und anschließenden Tanzmöglichkeiten im Auenzentrum. „Die Feichtlberger Musikanten“ sind am Ostersonntag um 15 Uhr vor Ort.

Infos gibt es unter der Nummer 08253-5913232. Das musikalische Kulturprogramm ist bereits im Eintrittspreis von acht Euro (sieben Euro ermäßigt) inbegriffen. (Kinder bis zwölf Jahren frei) Hunde an der Leine sind herzlich willkommen. Weiteres Infomaterial finden Interessierte unter www.im-team.de im Internet.

Die Neuburger Rundschau verlost 4x2 Karten für die Gartentage. Dafür eine Mail mit dem Betreff "Gartentage" bis zum 27. März, 14 Uhr, an gewinnen@neuburger-rundschau.de schicken. Hinweis: Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter Telefon 0821/777-2355. (AZ)