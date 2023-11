Das Jahr der Energiekrise ist für Neuburger Stadtwerke abgehakt

Plus Die Stadtwerke Neuburg verzichteten zugunsten der Kunden auf Gasgewinne. Die Verschuldung erreicht bald „70 bis 80 Millionen Euro“.

Das Krisenjahr mit zehnfach erhöhten Gaspreisen haben die Neuburger Stadtwerke überstanden. Der Gesamtverlust 2022 von über fünf Millionen Euro sei der Krise geschuldet, so der kaufmännische Werkleiter Florian Frank, „jetzt geht es in der Energiewirtschaft normal weiter.“

Das nehmen die Stadtwerke auch für sich in Anspruch. 2022 mussten sie statt der geplanten vier dann letztlich zwölf Millionen Euro für den Gaseinkauf ausgeben. Man habe aber die Preise für die Neuburger Kunden nur unwesentlich erhöht. „Wir haben unsere Marge zugunsten der Neuburger aufgegeben“, so der kaufmännische Chef. Beim Netzentgelt habe der Kommunalbetrieb miserabel abgeschnitten, aber 1,3 Millionen Euro werde man sich wieder zurückholen.