Das Kammertrio "Iris Trio" kommt ins Più Piano nach Neuburg

Das "Iris Trio" ist ein internationales Ensemble. Auf ihrer Deutschlandtournee machen sie auch Halt in Neuburg.

Das internationale Kammertrio “Iris Trio“ mit herausragenden Musikerinnen aus den USA und Kanada befindet sich vom 13. bis 18. Mai auf Deutschlandtournee. Das Trio präsentiert neue Werke des preisgekrönten deutschen Komponisten Florian Hoefner. Die Tour umfasst fünf Konzerte, in Neuburg treten die Musikerinnen am Sonntag, 14. Mai, um 19.30 Uhr im Più Piano auf.

Das "Iris Trio" mit Christine Carter (Klarinette), Zoë Martin-Doike (Viola) und Anna Petrova (Klavier) begeistert seit fast zehn Jahren Publikum und Kritiker mit einfallsreichen Programmen und mitreißenden Konzerten. Im Mittelpunkt der künstlerischen Arbeit des "Iris Trio" stehen neue Auftragskompositionen von zeitgenössischen Künstlern. "Project Earth", das neueste interdisziplinäre Kompositionsprojekt, hat es sich zum Ziel gesetzt, die Auswirkungen des menschlichen Schaffens auf die Umwelt zu beleuchten. Das dreiteilige Projekt thematisiert Probleme wie Klimawandel, Umweltverschmutzung und den Verlust von Artenvielfalt und will gleichzeitig zeigen, wie durch die Kraft unserer kollektiven Vorstellungskraft bedeutsame Veränderungen erwirkt werden können.

"Iris Trio" tritt im Più Piano in Neuburg auf

Mit dem "Blue Chapter" präsentiert das "Iris Trio" nun den ersten Teil des Projekts mit drei neuen Werken des deutsch-kanadischen Komponisten und Jazzpianisten Florian Hoefner, die in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Dichter Don McKay entstanden sind. Hoefners Kompositionen bringen Elemente aus Jazz und Folk in die Spielpraxis der zeitgenössischen klassischen Musik ein. In den virtuosen Händen des "Iris Trio" entsteht daraus ein mitreißendes Konzerterlebnis, dessen Melodien, stimmungsvolle Harmonien und fesselnden Rhythmen einen bleibenden Eindruck beim Publikum hinterlassen und Lust nach mehr wecken. (AZ)

