Neuburg

vor 31 Min.

Das Meidinger-Museum in der Amalienstraße wartet auf die Eröffnung

In der Amalienstraße in Neuburg soll ein Josy-Meidinger-Zimmer nachgebaut werden.

Plus Im vergangenen Herbst kommen die Kunstwerke von Josy Meidinger nach Neuburg. An einem passenden Museum wird fleißig gearbeitet.

Von Anna Hecker

Zahlreiche Kartons, Kisten, Ordner und Rahmen stapeln sich in dem großen Gebäude in der Amalienstraße. Das ehemalige Biohistoricum ist vollgestopft mit seltenen Kunstwerken und genauso seltenen Büchern über den besonderen Schatz. Denn in dem Gebäude in der Neuburger Altstadt ist schon vor einigen Monaten der Nachlass von Elmar Gernert angekommen, der bis zu seinem Tod die Kunstwerke von Scherenschnittkünstlerin Josy Meidinger verwaltet hatte – und einen eigenen beachtlichen Kunstschatz angesammelt hat. Auch dieser ist mittlerweile in Neuburg. Auf drei Ebenen entsteht nun langsam ein Museum mit passendem Depot.

