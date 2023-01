Das müssen Teilnehmer und Besucher zum Donauschwimmen 2023 wissen

Neuburg

Nach zwei Jahren Durststrecke geht das Donauschwimmen in Neuburg über die Bühne. Am Samstag ist es so weit. Hier kommen die wichtigsten Infos zur Veranstaltung.

"Wir sind völlig geplättet von eurem Zuspruch zu unserem diesjährigen 52. Donauschwimmen", schreibt Matthias Brendel, Chef der Neuburger Wasserwacht auf Facebook. Niemals hätten er und das Organisationsteam damit gerechnet, dass so viele am 28. Februar an Europas größtem Winterschwimmen in Neuburg teilnehmen - und das, obwohl der Donauschwimmerball diesmal nicht stattfindet. Gut 1200 Menschen wagen sich heuer ins kühle Nass, nachdem die Veranstaltung coronabedingt zuletzt vor drei Jahren stattgefunden hat. Die wichtigsten Infos sind hier zusammengefasst. Anmeldung: Die Anmeldung erfolgt am Samstagvormittag in der Neuburger Parkhalle . Jede gemeldete Gruppe muss vertreten durch ihren Mannschaftsführer erscheinen. Parken: Fahrzeuge , die niedriger als 2,10 Meter sind, können das Parkdeck am Neuburger Hallenbad kostenfrei nutzen. Höhere Fahrzeugen fahren bitte auch das Parkdeck am Hallenbad an, lassen ihre Mannschaft mit Equipment vor der Parkhalle aussteigen. Die Fahrer werden dann von einem Shuttleservice zum Großparkplatz auf dem Volksfestplatz begleitet und von dort wieder zurück zur Halle gebracht. Alle Mannschaften können ihr Equipment im Foyer des Hallenbades bis nach der Siegerehrung lagern. Im Anschluss werden die Fahrer wieder vom Shuttleservice zurück zum Volksfestplatz gebracht. Dann können sie die eigene Mannschaft samt Equipment an der Parkhalle abholen. Parkmöglichkeiten für Besucher gibt es zudem in der Innenstadt sowie an der Schlösslwiese.





Alle Neoprenschwimmer der vier Kilometer langen Strecke werden mit Shuttlebussen ab 11 Uhr zum Start nach Bittenbrunn gebracht. Der Startschuss des erfolgt dort um 13 Uhr. Nach etwa 45 Minuten kommen die Teilnehmer am Ziel, dem Neuburger Ruderclub, an und laufen zurück zum Hallenbad. Dort können sie sich aufwärmen, duschen und anschließend an der teilnehmen. Wichtiger: Im Hallenbad ist das Mitbringen von Glasflaschen nicht erlaubt. Eisschwimmer: Alle Eisschwimmer - knapp 50 sind laut Brendel gemeldet - begeben sich um die Mittagszeit zum Ruderclub. Dort können sie sich umziehen und machen sich gegen 12.45 Uhr auf den Weg zum Einstieg an der Posttreppe am Donaukai, begleitet von zwei Mitgliedern der Wasserwacht . Pünktlich mit dem Startschuss um 13 Uhr schwimmen die Teilnehmer dann die rund 400 Meter bis zum Ruderclub zurück, wo sie sich aufwärmen, umziehen und schließlich zur Siegerehrung in der Parkhalle zurückkehren.





Siegerehrung: In der Regel findet die Siegerehrung im Anschluss an das Schwimmen auf dem Ball statt. Da dieser heuer ausfällt, werden die Sieger ab zirka 15.30 Uhr in der Parkhalle gekürt. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 18 Uhr. Verpflegung: Für Essen und Trinken sorgen wieder das Küchen-, Kaffeebar- und Schänkenteam der Veranstalter. Am Vormittag können die Schwimmer während der Anmeldung in der Parkhalle süß oder deftig frühstücken, Kaffee trinken und sich stärken. Am Nachmittag gibt es ebenfalls ein Angebot kalter und warmer Speisen. Getränke werden in der Parkhalle in Flaschen ausgegeben. Wichtig: Heuer wird es im Hallenbad mangels Kioskbetreiber keinen Essens- und Getränkeverkauf geben. Weitere Infos zur Veranstaltung gibt es auch unter www.kvndsob.de im Internet.

