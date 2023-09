Das Neuburger Acker-Hotel hat jetzt seinen eigenen Gin

Plus Nach dem Acker-Bier gibt es jetzt auch einen Acker-Gin. Der hat sogar eine Geschichte. Was ihn ausmacht und warum nicht jede Flasche der anderen gleicht.

Die Flasche: matt-schwarz mit goldenem Schriftzug. Der Inhalt: Wacholder, Hopfen, Brombeere. Die Geschichte dazu: bittersüß, wie der Geschmack der Mixtur. Der Name: Acker-Gin, benannt nach dem Neuburger Hotel Das Acker, für das er eigens kreiert wurde. Er ist neben dem Acker-Bier bereits die zweite Hausmarke.

Fabian Zachskorn kann es kaum erwarten, den exklusiv auf das Hotel abgestimmten Wacholderschnaps seinen Gästen anzubieten. Seit Anfang des Jahres ist der 38-jährige Passauer Direktor des Hauses und unübersehbar "stolz wie Bolle", einen hauseigenen Gin in den Händen zu halten. Neben ihm sitzt Florian Schwensfeier, der das Ganze möglich gemacht hat: Der 46-Jährige produziert seit einigen Jahren unter dem Label "Donau-Origin" Gin made in Burgheim und hat sich nun für das Acker eine neue Sorte ausgedacht.