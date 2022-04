Das Neuburger Brandlbad macht sich fit für den Sommer

Plus Im Neuburger Freibad gibt es gerade viel zu tun. Becken werden gereinigt, Rutschen geschrubbt und die Grünanlage gepflegt. Anfang Mai soll die Saison starten.

Strahlend blauer Himmel. Die Sonne spiegelt sich auf dem Edelstahlboden des Mehrzweckbeckens, blendet. Von Wasser bis zum Beckenrand und darin planschenden Badegästen ist noch weit und breit nichts zu sehen. Denn noch laufen die Vorbereitungsarbeiten im Neuburger Brandlbad.