Das Neuburger Brückenkollektiv sucht Räume für Kunst und Kultur

Für Veranstaltungen wie Ausstellungen braucht das Neuburger Brückenkollektiv Räume. Der eigene Standort ist zu klein geworden.

Seit zwei Jahren organisiert der Neuburger Kulturverein „Brückenkollektiv e.V.“ temporäre Kulturprojekte und Ausstellungen in den Bereichen Kunst, Fotografie oder Design. Doch nun werden die Räume zu klein. Für verschiedene Veranstaltungen suchen die Verantwortlichen daher Orte, wo sie mit ihren Ideen unterkommen können.

„Kunst und Kultur brauchen Raum, damit sie erlebbar werden. Unsere eigenen Vereinsräume an der Donaubrücke eignen sich für Ausstellungen nicht mehr, da das Interesse an den Ausstellungen mittlerweile zu groß ist“, sagt Tobias Albrecht, Vorsitzender des Brückenkollektivs. Zudem werde die Liste an möglichen Ausstellungen und Projekten immer länger und es brauche deshalb dringend einen zusätzlichen Ort, der für die jeweilige Ausstellungsdauer oder darüber hinaus genutzt werden könne.

Räume für Ausstellungen und Veranstaltungen in Neuburg gesucht

Egal, ob leerstehendes Gebäude, ungenutzter Verkaufsraum, Lagerhalle oder Innenhof – alles eigne sich grundsätzlich, solange ein Stromanschluss da sei. „Die Ausstellungen und Kulturevents gehen meist über ein Wochenende. So können wir viele unterschiedliche Formate ausprobieren und bringen Abwechslung in die Stadt, wie beispielsweise durch unsere Best Book Design-Ausstellung bei der die schönsten Bücher der Welt gezeigt wurden oder dem ,Kollektiv Wintermarkt' bei dem 13 verschiedenen KünstlerInnen aus der Region ihre Kunst und Produkte angeboten haben“, erzählt Albrecht.

Zwar habe der Verein schon intensiv nach neuen Ausstellungsräumen gesucht und auch nach Leerständen in der Innenstadt die Fühler ausgestreckt, nun hoffe man aber auf private Unterstützer: „Leerstände gibt es gerade viele, aber die Mieten für einen gemeinnützigen Verein sind viel zu hoch.“

Wer eine Fläche oder einen Ort für Kunstausstellungen und Kulturevents in Neuburg zur Verfügung stellen kann und dem Brückenkollektiv helfen möchte, die Kulturlandschaft in Neuburg diverser zu machen, schreibt eine E-Mail an mail@brueckenkollektiv.de. Mehr Informationen zum Brückenkollektiv selbst und den bisherigen Ausstellungen gibt es auf www.brueckenkollektiv.de im Internet. (AZ)

