Das Neuburger Freibad schließt am Samstag

Bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad strömten am vergangenen Samstag noch einmal rund 900 kleine und große Badegäste ins Neuburger Brandlbad. Im September waren es bis zum 11. September genau 4945. Mittlerweile ist der Herbst ins Land gezogen, der Wetterbericht sagt für das kommende Wochenende Tagestemperaturen von nur noch 12 bis 13 Grad und Regenwetter voraus. Aus diesem Grund haben die Stadtwerke Neuburg das Brandlbad nur noch diese Woche bis einschließlich Freitag, 13. September, geöffnet.

Ab Samstag, 14. September, ist das Neuburger Freibad geschlossen. Das Bäderteam zählte in der Freibadsaison 2024 insgesamt 74.500 Badegäste. Zum Vergleich: In der Sommersaison 2023 waren es im Brandlbad 93.600 Besucherinnen und Besucher. Besondere Rekorde gab es in diesem Jahr im Neuburger Freibad nicht. Der besucherstärkste Tag war der 31. Juli mit knapp 2700 Gästen.

Neuburg bereitet sich auf Hallenbadsaison nach Brandlbad-Abschluss vor

„Angesichts der Umstände, dass wir wegen des Hochwassers im Juni vier Wochen geschlossen hatten, sind wir mit den Besucherzahlen dennoch zufrieden, es war eine gute und vor allem unfallfreie Saison“, sagt Andreas Bichler, der Leiter der Abteilung „Zentrale Dienste und öffentliche Einrichtungen“. Besonders positiv ist für ihn auch, dass es dem Bäderteam und vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern gelungen ist, das Brandlbad nach dem Hochwasser in nur drei Wochen wieder auf Vordermann zu bringen und zu öffnen.

Wäre das Bad den ganzen Juni über geöffnet gewesen, hätte man sicher die Zahlen von 2023 erreicht, so Bereichsleiter Andreas Bichler. Die Stadtwerke Neuburg an der Donau bedanken sich schon jetzt bei allen Badegästen für die großartige Freibadsaison 2024 und freuen sich auf die kommende Hallenbadsaison. Das Parkbad wird voraussichtlich in der letzten Septemberwoche oder in der ersten Oktoberwoche eröffnet. (AZ)