Neuburg

vor 54 Min.

Das Neuburger Gymnasium muss erweitert werden

So ähnlich könnte der Neubau im Pausenhof des Descartes-Gymnasiums aussehen. Ein weiteres Stockwerk wäre möglich.

Plus Die naturwissenschaftliche Ausstattung am Descartes ist technisch völlig veraltet. Es muss deshalb neu gebaut werden - und zwar im Pausenhof.

Von Claudia Stegmann

So mancher Raum im Descartes-Gymnasium steht der Filmkulisse, in der Hansi Kraus einst den Lümmel aus der ersten Reihe mimte, in nichts nach. Die Requisiten stammen fast allesamt noch aus den 1960er Jahren und haben damit höchstens noch einem Museumswert. Zeitgemäß lernen können die Schülerinnen und Schüler damit aber nicht mehr.

