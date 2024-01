Das Neuburger Jugendparlament will sich neu aufstellen

Das Neuburger Jugendparlament will die eigene Satzung ändern, um mehr Beteiligung zu erreichen. Beim Jugendtreff in Heinrichsheim läuft aktuell ein Probebetrieb.

Eine Überarbeitung der eigenen Satzung, die Spendenübergabe an den Freundeskreis der Mittelschule, der Neustart beim Jugendtreff in Heinrichsheim sowie ein Neujahresessen standen bei der ersten Sitzung im neuen Jahr auf der Tagesordnung vom Neuburger Jugendparlament (Jupa).

Zu Beginn der Sitzung im Neuburger Rathaus freute sich der Jugendreferent Roland Habermeier über die zahlreiche Beteiligung. Der Reinerlös beim jüngsten „Fest der guten Taten“ waren 360 Euro. Bei der Spendenübergabe an den Freundeskreis der Mittelschule bekam der Seniorenbeirat und das Jupa ein Plakat mit einem großen „Danke“ der Schüler überreicht. Dieses Plakat zeigte Habermeier den Jugendlichen und gab den Dank weiter. Anschließend informierte er über den aktuellen Sachstand zu der Neustrukturierung beim Jugendtreff in Heinrichsheim. Es konnten inzwischen neue Mitglieder gewonnen werden und aktuell läuft ein Probebetrieb, um zu sehen, wie die Nachfrage der Jugend ist. Bereits im Januar oder Februar sollen beim Trägerverein Jugendgruppe Heinrichsheim Neuwahlen stattfinden.

Das Jupa Neuburg plant eine neue Satzung

Im nächsten Tagesordnungspunkt ging es um die Struktur vom Jupa Neuburg, denn bis zur Neuwahl in diesem Jahr plant das Jupa die eigene Struktur/Satzung einem „Relaunch“ zu unterziehen. „Ziel ist es mit einer Anpassung mehr Beteiligung im Jupa zu erreichen“, so der Jupa-Sprecher Dino Salihbasic. Unter der Moderation von Tanja Kolb haben die Jupa-Mitglieder die Satzungen der umliegenden Jugendparlamente aus der Region 10 analysiert und die Besonderheiten herausgearbeitet. Im Kern ging es um folgende Themen: Alter, aktives und passives Wahlrecht, Anwesenheitspflicht bei Sitzungen, Möglichkeit von Online-Sitzungen, Wahlturnus, Anzahl der Sitzungen und Incentive-Maßnahmen für die Mitglieder. Die Punkte wurden mit der eigenen Satzung verglichen und auf eine mögliche Änderung diskutiert. In einem weiteren Workshop wird an dem Thema weitergearbeitet. Anschließend ging es in die Neuburger Innenstadt, wo das Jupa bei einem Neujahresessen den Abend ausklingen ließ. (AZ)