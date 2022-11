Das Neuburger Luftwaffengeschwader startet wieder zu Nachtflügen

Das Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg führt wieder Nachtflüge durch. Um diese Termine geht es.

Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 führt in den nächsten Wochen (KW 47, 48 und 49) jeweils von Montag bis Donnerstag Nachtflüge im Rahmen der Pilotenausbildung durch. Die Besatzungen trainieren während dieser Flüge für Auslandseinsätze und Dauereinsatzaufgaben wie die Sicherung des deutschen Luftraums. Diese Flüge dienen der Luftwaffe vor allem im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung ihre Einsatzbereitschaft zu trainieren und sicherzustellen, heißt es in einer Mitteilung des Geschwaders.

Um auch bei der Hilfe im Rahmen des Heimatschutzes und der nationalen Katastrophenhilfe bestehen zu können, sind diese Flüge ebenfalls von essenzieller Bedeutung. Nachtflüge werden aus Rücksicht auf die Bevölkerung und die Angehörigen des Geschwaders verstärkt in der dunklen Jahreszeit durchgeführt. Durch den zeitigeren Sonnenuntergang kann eher mit den Übungsflügen begonnen und die Start- und Landephasen auf ein früheres Zeitfenster vorgezogen werden.

Auf Grund der zeitlich begrenzten Verfügbarkeit von Tankflugzeugen, Übungslufträumen und weitere, externen Faktoren können die Start- und Landezeiten variieren. Bei Fragen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org zu wenden. Dafür bittet das Geschwader die Bevölkerung um Verständnis. (AZ)

