Das Neuburger Marionettentheater zeigt "Die drei Drachenfedern"

Mit einem beliebten Märchen kommt das Neuburger Marionettentheater auf die Bühne. Ein gefährlicher Drache muss überlistet werden.

Eine kleine Besonderheit tut sich im Spielplan der Neuburger Fadenspieler im Februar und März auf: Sie spielen das beliebte Stück „Die drei Drachenfedern“ ausnahmsweise Samstag und Sonntag. Die Vorstellungen sind am 24. und 25. Februar sowie am 9. und 10. März jeweils um 16 Uhr im Theater in der Amalienschule geplant. Mit den „Drachenfedern“ zeigt das Neuburger Marionettentheater wieder ein klassisches Marionettenstück. Und was verbirgt sich hinter dem spannenden Titel?

Peter hat sich auf eine sehr gefährliche Mutprobe eingelassen. Um die Liebe zu seiner Liese zu beweisen, muss er drei goldene Drachenfedern vom gefährlichen, menschenfressenden Drachen besorgen. Mutig macht er sich auf den Weg und trifft auf seiner Reise auf viele Leute, die sich mit einem Problem konfrontiert sehen, für das sie keine Lösung wissen. Die aber weiß nur der gefährliche Drache und nun muss ihm Peter nicht nur die Drachenfedern, sondern auch die Rätsellösungen abluchsen. Ist das zu schaffen? Und was passiert mit Peter im Drachenschloss?

Die Neuburger Fadenspieler zeigen "Die drei Drachenfedern"

So viel sei schon verraten – die Geschichte nimmt ein gutes Ende. Peter wird nicht vom furchtbaren Drachen gefressen. Das ist ja in jedem schönen Märchen das Wichtigste für die Kinder und selbstverständlich auch für die Erwachsenen. Aufgrund der großen Nachfrage wird eine telefonische Kartenreservierungen unter kartenbestellung@fadenspieler-neuburg.de empfohlen. Restkarten gibt es noch 15 Minuten vor der Vorstellung im Theater zu kaufen. Das Stück „Die drei Drachenfedern“ ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und dauert etwa 40 Minuten. (AZ)