Das Neuburger Schloss ist wieder beleuchtet – doch das war nur ein Fehler

Nach dem Jahreswechsel wird das Neuburger Schloss plötzlich wieder angestrahlt. Dahinter steckt laut Stadt jedoch ein Programmierfehler.

Monatelang thronte das Neuburger Schloss fast unsichtbar über der Stadt – zumindest bei Dunkelheit. Seitdem das Renaissance-Bauwerk aus Energiespargründen nicht mehr beleuchtet wird, ist es abends kaum mehr sichtbar. Vor einigen Tagen fiel dem Neuburger Anton Lautner auf, dass das Schloss plötzlich wieder angestrahlt wird. "Wie gerne hätten wir den Anblick schon an Weihnachten gehabt", schreibt er. Doch was steckt hinter der unerwarteten Erleuchtung im neuen Jahr?

Das Schloss in Neuburg wird plötzlich wieder beleuchtet

Die Bayerische Schlösserverwaltung kann auf Anfrage nichts zu den Scheinwerfern in Neuburg sagen und verweist auf die Stadt. Auch dort ist zunächst unklar, warum das Schloss plötzlich wieder angestrahlt wird. Sprecher Bernhard Mahler bringt Licht ins Dunkle – und kann eben jenes erklären. Nach seinen Angaben handelte es sich um einen Programmierfehler der Stadtwerke. Diese steuern die Scheinwerfer aus Häusern in der Luitpoldstraße. Offenbar, so vermutet es Mahler, waren die Lichter lediglich bis Jahresende ausgeschaltet und sprangen mit Jahreswechsel automatisch wieder an.

Wer nun hofft, dass das Wahrzeichen der Stadt auch weiterhin in der Dunkelheit erstrahlt, wird enttäuscht. Der Programmierfehler soll unverzüglich behoben und die Scheinwerfer sollen wieder ausgeschaltet werden, kündigt Mahler an. Die Stadt sei weiterhin angehalten, Strom zu sparen. In Neuburg wird es abends also wieder dunkler. Schließlich fehlt das Licht, das von öffentlichen Bauwerken, vor allem vom Schloss, abstrahlt – wie viel dies ausmacht, wird seit Monaten deutlich.

