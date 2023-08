Das Neuburger Seniorenheim St. Augustin hat eine neue Chefin

Plus Im Seniorenheim St. Augustin hat eine neue Leiterin übernommen. Für Klaus Müller kam Julia Glatki-Zoladz. Die Einrichtung der Brüder mit 107 Plätzen ist komplett belegt.

Das Seniorenheim St. Augustin der Barmherzigen Brüder hat eine neue Heimleitung. Nach dem Vorruhestand von Klaus Müller ist jetzt seit 1. August Julia Glatki-Zoladz die neue Chefin. Das Heim ist das größte in Neuburg und mit 107 Senioren voll belegt.

Sie habe einen außerordentlich herzlichen Empfang erlebt und sofort „die besondere Harmonie im Team gespürt“, sagt die 38-jährige Julia Glatki-Zoladz aus Reichertshofen. Sie stammt aus Opole (Oppeln) im früheren Schlesien und ist vor 20 Jahren nach Deutschland gezogen. Altenpflege habe sie gelernt, ihr Examen gemacht und mit viel Weiterbildung neue Wirkungskreise erschlossen. Zuletzt war sie stellvertretende Leiterin des Rot-Kreuz-Heimes in Wolnzach.