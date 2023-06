Das Neuburger Sprach-Café ist umgezogen

Das Neuburger Sprach-Café ist in das Gemeindezentrum der Christuskirche umgezogen. Am kommenden Dienstag startet das Angebot in den neuen Räumen.

Ab dem kommenden Dienstag, 6. Juni, von 9 bis 11 Uhr findet das Sprach-Café im Gemeindezentrum der Christuskirche, Theresienstraße 187 ½ statt. Nach dem Umzug freut sich das Team des Sprach-Cafés auf den Start in den neuen Räumen, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. Jeden Dienstagvormittag treffen sich hier Frauen aus verschiedenen Herkunftsländern zum lockeren Plaudern in deutscher Sprache.

Neuburger Sprach-Café jetzt im Gemeindezentrum der Christuskirche

Das Sprach-Café ist ein Projekt der hauptamtlichen Integrationslotsinnen am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen und richtet sich an Frauen, die Lust haben, mit anderen Frauen unterschiedlicher Herkunft und Nationalität in Kontakt zu treten, sich zu informieren, auszutauschen und dabei Sprache zu lernen. Die Integrationslotsinnen freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen. Wer Lust hat, sich aktiv einzubringen, meldet sich bei Carina Andraschko unter Telefon 08431/57 476, per E-Mail unter integrationslotsen@neuburg-schrobenhausen.de oder kommt einfach vorbei. (AZ)