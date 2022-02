Neuburg

vor 17 Min.

Das neue Büro von "Regenbogen Wohnen" begeistert nicht nur die Mitarbeiter

Barbara Rinsky (links) und Kinga Roman-Gegg von „Regenbogen Wohnen“ in Neuburg freuen sich über die neuen Räume, die in der Rosenstraße in der Neuburger Innenstadt bezogen werden konnten.

Plus Die Mitarbeiterinnen von „Regenbogen Wohnen“ bieten in ihren neuen Räumen in Neuburg Einzelgespräche für die Bewohner des betreuten Wohnens an. Auch kleine Veranstaltungen sind möglich.

Von Anna Hecker

„Das ist wie Urlaub hier, richtig nobel“, diesen Satz haben Barbara Rinsky und Kinga Roman-Gegg von Regenbogen Wohnen schon oft gehört, seit das Neuburger Büro von der Färberstraße in die Rosenstraße umziehen konnte. Wenn die beiden Mitarbeiterinnen jetzt zu Gesprächen mit ihren Klienten laden, sind diese hin und weg von dem Ambiente in den neuen Räumen. Was nicht nur mit der optisch ansprechenden Gestaltung zu tun hat.

