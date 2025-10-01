Das Otto beteiligt sich an der CoWorkingLand-Partie

Ungewöhnliche Klänge waren kürzlich in der Schmidstrasse zu vernehmen. Rudi Biber unterhielt die Passanten mit Gitarre und Gesang und verbreitete damit etwas Lagerfeuerromantik. Das Otto beteiligte sich an der „Landpartie“ der Kooperative CoWorkLand, die mit einer deutschlandweiten Aktion, ihrer angeschlossenen Co-Working-Spaces mehr auf die Möglichkeiten von Co-Working aufmerksam machen wollte, mit einem Kulturprogramm. Neben dem musikalischen Schmankerl stellten 3 regionale Autoren ihre neuen Werke vor und lasen daraus einige Passagen. Katharina Regner schilderte dabei die Gedanken und Gefühle einer Frau, die offensichtlich in einer toxischen Beziehung lebt, mit einem möglicherweise tragischen Ausgang und machte damit Appetit auf mehr. In ihrem neuestes Werk „Wer ein Lächeln sät“ kann man natürlich dann den Ausgang der Geschichte nachlesen. Michael von Benkels Thriller „Der Liebesdienst“ mit dem Untertitel „wie es sich anfühlt ein Mörder zu sein“ weist auch auf einiges Wirrwarr im Beziehungsgeflecht hin und er machte mit seinem gekonnten Vortrag einfach Lust auf mehr. Den Abschluss bildete Jens Rohrer, der neben kleinen Geschichten über die Absurditäten des Alltags, vor allem mit seinen satirischen Tiergedichte aus „Robert Gernhardts Kragenbär“ den zahlreichen Zuhörern immer wieder ein Schmunzeln ins Gesicht zauberte. Zwischen den Lesungen hatten die Besucher einerseits die Gelegenheit mittels Bilder aus den Aktivitäten „des Ottos“ in den letzten 4 Jahren mehr über die Arbeit des Vereins zu erfahren. Andererseits brachte der Spieleentwickler Rudi Biber einige seiner Spiele, mit zum Teil Bezug zu Neuburg, zum Beispiel der Alten Burg und bot damit Gelegenheit einiges davon einfach mal auszuprobieren. Die vielleicht größte Resonanz fand allerdings Betül Kilic, die mit ihren Glitzertatoos eine große Nachfrage und Begeisterung bei den vorbeischauenden Kindern auslöste.

