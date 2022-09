Neuburg

„das otto“ - Kreativraum in Neuburg wird zur Baustelle

Sandra Siebenhüter (links) ist Vorsitzende des Vereins „das otto – Der Kreativraum in Neuburg e.V.“ Zusammen mit (weiter von links) Gerhard Stiglmair und Schatzmeister Thomas Leinfelder führt sie momentan die Geschäfte des Vereins. Trotz Baustelle in der Schmidstraße findet man vor und im Verein immer ein Plätzen zum Arbeiten.

Plus Mehr Verein – weniger Coworking: Ob der Standort von „das otto – der Kreativraumin Neuburg e.V.“ in der Schmidstraße bleibt, steht in den finanziellen Sternen.

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

In den vergangenen Monaten hat sich „das otto - der Kreativraum in Neuburg e.V.“ in der Schmidstraße zu einer kleinen Stehen-bleib-Oase entwickelt. Eine Bank lädt vor den Räumen zum Verweilen und zum Plausch ein. Vor allem als die Schmidstraße sich in eine Baustelle verwandelte, versuchte „das otto“, eine Ruhe- und Gesprächsecke parat zu halten. Nun wird sich einiges in dem erst vor eineinhalb Jahren gegründeten Verein verändern.

